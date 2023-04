Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt

Ellerau

Wahlstedt - Wohnungseinbrüche

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es in Tangstedt (Kreis Stormarn), Ellerau und Wahlstedt zu Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen.

Tangstedt, Ortsteil Ehlersberg - Bereits am Donnerstag zwischen 16:30 und 23:30 Uhr drangen Unbekannter im Rader Weg zwischen "Auf dem Kamp" und "An der Alster" in ein Einfamilienhaus ein. Vermutlich wurde der oder die Täter gestört, so dass nichts entwendet wurde.

Ellerau - In der Ellerauer Straße in Ellerau kam es am Samstag zwischen 18:00 und 20:30 Uhr zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem nichts entwendet wurde.

Wahlstedt - In der Rendsburger Straße durchsuchten Unbekannte eine Erdgeschosswohnung in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 19:00 und 02:25 Uhr. Neben einem Notebook und einer Spielekonsole fehlten auch Kleidungsstücke.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

