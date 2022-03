Bad Segeberg (ots) - In der heutigen Nacht ist es in Elmshorn zu Einbrüchen in eine Kindertagesstätte und in eine Schule gekommen. Zwischen 23:20 Uhr und 00:01 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine KiTa in der Turnstraße ein und durchsuchten in dieser einen Büroraum. Angaben über ein mögliches Stehlgut liegen noch nicht vor. Gegen 00:45 Uhr (10.03.22) ...

mehr