Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Rauchentwicklung löst Einsatz der Feuerwehr aus

Sankt Augustin (ots)

Um 10:40 Uhr am Dienstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin zu einem Mehrfamilienhaus im Holzweg im Ortsteil Mülldorf alarmiert. Gemeldet war eine Rauchentwicklung in dem Haus und es wurden noch Menschen in Gefahr vermutet.

Die Einheiten der Feuerwehr aus Mülldorf, Niederpleis, Hangelar und Buisdorf sowie der Tagesalarm rückten zur Einsatzstelle aus.

Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Kleinlöschgerät in die Wohnung vor, die mit einem bei einem Nachbarn hinterlegten Schlüssel geöffnet werden konnte. Schnell war klar, dass der Grund für die Rauchentwicklung angebranntes Essen auf dem Herd war.

Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter gelüftet. Verletzt wurde glücklicher Weise niemand. Der Einsatz der Feuerwehr war insgesamt schnell beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell