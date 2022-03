Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Festnahme nach Einbruchsversuch

Bad Segeberg (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen (05.03.2022) zwei Jugendliche nach einem Einbruchsversuch in das Jugendhaus in der Beckersbergstraße in Henstedt-Ulzburg festgenommen. Nachdem der Einbruchsalarm des Gebäudes um 02:35 Uhr ausgelöst hatte, suchten mehrere Streifenwagen die Örtlichkeit auf, stellten eine beschädigte Scheibe fest und umstellten das Gebäude. Während der anschließenden Absuche der Einrichtung, stellten die Beamten unweit des Tatortes zwei nicht angeschlossene Fahrräder fest. Innerhalb des Jugendhauses trafen die Einsatzkräfte zwar keine Personen an, dafür aber im Rahmen der Fahndung zwei Jugendliche im Nahbereich, die die Tat einräumten. Bei dem 14-jährigen Norderstedter fanden die Polizisten einen Hammer im Hosenbund und ein Messer in der Socke. Die Beamten nahmen ihn und den 16-Jährigen aus Henstedt-Ulzburg mit auf die Dienststelle. Die zurückgelassenen Fahrräder wollten die Jungen gefunden haben.

Die Beamten nahmen die Jugendlichen mit zum Polizeirevier nach Norderstedt und übergaben sie schließlich an die Erziehungsberechtigten.

Beide erwartet ein Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Nach einer ersten Schätzung dürfte der Sachschaden bei circa 800 Euro liegen.

Die Ermittlungen zur Herkunft der Fahrräder dauern an.

