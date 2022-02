Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Raa-Besenbek - Einbrecher gestört - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 07.02.2022, ist es in der Siehtwender Chaussee in Raa-Besenbek zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Als die Anwohner gegen 19:30 Uhr nach Hause zurückkehrten, stellten sie eine Person auf dem Grundstück fest, die daraufhin in Richtung Meisenweg davonlief.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Aus dem Haus fehlten mehrere Schlüssel und Unterhaltungselektronik.

Beamte des Polizeireviers Elmshorn nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung der Person oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell