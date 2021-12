Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zeugen nach Parkunfall gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagvormittag, den 14.12.2021, ist es in der Maurepasstraße in Henstedt-Ulzburg im Bereich einer Schlachterei an der Ecke Beckersbergstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein silberfarbener Skoda Fabia angefahren wurde.

Der Pkw stand zwischen 09:35 und 13:35 Uhr auf einem Parkplatz und wurde im Bereich der linken hinteren Tür beschädigt.

Die Geschädigte stellte bei ihrer Rückkehr einen Zettel hinter dem Scheibenwischer fest, der einen Hinweis auf einen möglichen Verursacher enthielt.

Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg bittet sowohl den Hinweisgeber als auch mögliche weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter 04193 99130.

