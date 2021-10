Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Festnahme von Drogenhändlern

Bad Segeberg (ots)

Am Montagabend (18.10.2021) ist es im Elmshorner Probstendamm zur Festnahme von zwei Männern gekommen, bei denen größere Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden wurden. Ein Tatverdächtiger ist in Haft.

Beamte des Polizeireviers Elmshorn stießen im Rahmen der Fahndung um 21:40 Uhr nach einem Brand in der Königstraße

auf zwei 21 und 25 Jahre alte Männer im Probstendamm.

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Beamten verschiedene Drogen, mehrere Mobiltelefone und einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer daraufhin aufgrund des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln vorläufig fest.

Wenig später erreichte die Polizei ein Hinweis auf einen möglichen Einbruch in eine durch die beiden Männer genutzte Wohnung.

Vor Ort stellten die Polizisten zwar keinen Einbrecher mehr fest, dafür aber Einbruchsspuren und einen zurückgelassenen Rucksack mit Betäubungsmitteln und Bargeld.

Der oder die Täter gelangten nicht in die Wohnung.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden die Beamten weitere verschiedene Drogen, Bargeld und einen Totschläger.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe führten Beamte der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Elmshorn den 21-Jährigen am Dienstag (19.10.2021) einem Haftrichter beim Amtsgericht Elmshorn vor.

Der Richter erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen Fluchtgefahr. Er befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 26-Jährige wurde aus Mangel an Haftgründen noch in der Nacht wieder entlassen.

Den beiden Männern drohen Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln.

