Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn. Auffahrunfall nach Verlassen der Autobahn mit 1,97 Promille - Blutprobe

Bad Segeberg (ots)

Ein 45jähriger Mann aus Norderstedt befährt am 25.02.2021, gegen 20.10 Uhr, mit einem Pkw Smart die BAB A 7 in Richtung Hamburg und verlässt die Autobahn an der Anschlussstelle Quickborn.

An der Kreuzung Friedrichsgaber Straße / Pascalstraße prallt der Fahrer mit seinem Pkw gegen eine voraus wartende 27jährige Pkw-Fahrerin aus Hamburg, die mit ihrem Opel Corsa nach rechts auf die L 76 einfahren wollte.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden wird auf 3.000 Euro eingeschätzt.

Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten bei dem Smart-Fahrer starken Alkoholgeruch fest, eine Atemmessung ergab einen Wert von 1,97 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe führte ein Arzt auf der Wache durch. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten und mit einem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell