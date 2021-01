Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Geschwindigkeitskontrollen vor einem Alten- und Pflegeheim

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (17.01.2021) hat das Polizeirevier in Pinneberg von 12:15 Uhr bis 13.30 Uhr in einer 30 km/h-Zone in der Rellinger Straße vor einem Alten- und Pflegeheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Bei mittlerem Verkehrsaufkommen stellten fünf Beamte des Polizeireviers insgesamt 12 Geschwindigkeitsverstöße fest. Ca. 80 Fahrzeuge durchliefen den Messabschnitt.

Nicht nur für die Polizei in Pinneberg ist die Verkehrsunfallprävention vorrangiges Ziel der Geschwindigkeitsüberwachung. Verkehrsunfälle sollen durch die Geschwindigkeitsüberwachung verhütet, Unfallfolgen gemindert sowie schädliche Umwelteinflüsse begrenzt werden. Im Vordergrund der Kontrolle stand das beratende Gespräch der Polizeibeamten mit den Verkehrsteilnehmern.

