Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 148

Bescheid (ots)

Wie am Nachmittag bereits dargestellt ereignete sich am heutigen Sonntag, 05.04.2020, gg. 14:20 Uhr auf der L 148 in der Gemarkung Bescheid ein tödlicher Verkehrsunfall. Es haben ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Nohfelden/Saarland und ein 56-jähriger Rollerfahrer aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil ihr Leben verloren. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung eines Gutachters. Dennoch ist derzeit der Unfallhergang noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 148 voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Naurath, Bescheid und Büdlich, der Rettungsdienst mit Notarzt, ein Seelsorgeteam sowie die Polizeihubschrauberstaffel und 2 Streifenteams der Polizeiinspektion Hermeskeil.

