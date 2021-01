Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: A 23 - Horst - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (13.01.2021) ist 21jährige Autofahrerin aus dem Kreis Dithmarschen bei einem Glätteunfall auf der Autobahn 23 leicht verletzt worden.

Die Frau befuhr gegen befuhr gegen 04.40 Uhr die Autobahn 23 in Fahrtrichtung Hamburg als sie zwischen den Anschlussstellen Hohenfelde und Horst-Elmshorn zum Überholen eines Fahrzeuges ansetzte.

Beim Wiedereinscheren verlor die Fahrzeugführerin offensichtlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über ihren Volkswagen, kam ins Rutschen und prallte gegen die Außenschutzplanke.

Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenen Krankhaus verbracht. Den Sachschaden an dem VW Up beziffert die Polizei auf 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell