Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Brennender Pkw - Polizei sucht Zeugen

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (06.01.2021) hat in den frühen Abendstunden in der Straße Bekweiden ein Fahrzeug in einem Wendehammer gebrannt.

Um 18:52 Uhr bemerkten Passanten eine starke Rauchentwicklung an einem VW Transporter.

Die Löscharbeiten wurden durch Anwohner vorgenommen. Zur Schadenshöhe ist nichts bekannt. Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen können keine Auskünfte zur Brandursache getätigt werden.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe des Brandortes gesehen haben. Weitere Fahrzeuge, Wohnhäuser oder Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101 - 202- 0 entgegen.

