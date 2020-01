Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt: Brand in einem Imbiss; die Polizei ermittelt

Bad Segeberg (ots)

Zu einem Brand in einem Imbiss in der Straße Syltkuhlen kam es am 16. Januar 2020, kurz nach 17:00 Uhr.

Zum Zeitpunkt des Ausbruches des Brandes befanden sich 2 Mitarbeiter in den Räumlichkeiten des Lokals, welche unverletzt blieben.

Es entstand ein Sachschaden von zirka 4000 Euro.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Michael Franke

Telefon: 04551 / 8842020

E-Mail: OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell