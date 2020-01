Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Nach Verkehrsunfall geflüchtet und Kennzeichen verloren

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 3. Januar 2020, ist es in Pinneberg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Infolge einer guten Zeugenbeschreibung und eines verlorenen Kennzeichens ermittelte die Polizei anschließend einen Tatverdächtigen.

Gegen 4 Uhr in der Nacht hörten Anwohner der Mühlenstraße einen lauten Knall und stellten fest, dass ein VW Polo in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Beton-Briefkasten kollidiert ist. Der Fahrer wirkte alkoholisiert und setzte seine Fahrt anschließend fort. Alarmierte Polizeibeamte stellten am Unfallort das vordere Kennzeichen des VW Polo fest und konnten hierüber einen 39-jährigen Pinneberger ermitteln, der im Verdacht steht, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Er wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,64 Promille. Ihm wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein sowie den VW Polo beschlagnahmten die Beamten.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell