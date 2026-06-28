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Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: KORREKTUR "Dachstuhlbrand infolge eines Blitzeinschlages"

Bad Oeynhausen (ots)

In der ersten Meldung ist irrtümlich von "Samstagmorgen" die Rede. Der Einsatz fand am Sonntagmorgen, 28.06.2026, 02:57 statt! Wir bitten, den kleinen Fehler zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen
Stefan Flaig
- Pressesprecher -

E-Mail: presseteam-feuerwehr-badoeynhausen@mail.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen, übermittelt durch news aktuell

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