Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen
FW Bad Oeynhausen: KORREKTUR "Dachstuhlbrand infolge eines Blitzeinschlages"
Bad Oeynhausen (ots)
In der ersten Meldung ist irrtümlich von "Samstagmorgen" die Rede. Der Einsatz fand am Sonntagmorgen, 28.06.2026, 02:57 statt! Wir bitten, den kleinen Fehler zu entschuldigen.
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Stefan Flaig
- Pressesprecher -
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