Freiwillige Feuerwehr Bad Oeynhausen

FW Bad Oeynhausen: Dachstuhlbrand infolge eines Blitzeinschlages

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Bad Oeynhausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 28.06.2026, wurde die Feuerwehr Bad Oeynhausen gegen 02:57 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Straße "Im Winkel" im Ortsteil Lohe alarmiert. Nach einem Blitzeinschlag während eines heftigen Sommergewitters, war es im Bereich des Firstes eines Zwei-Familien-Hauses zu einem Brandereignis gekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die beiden anwesenden Bewohner das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Brandbekämpfung wurde zunächst durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz im Innenangriff eingeleitet. Da das Wohnhaus bis in die Dachspitze ausgebaut war und sich das Feuer im Bereich der Firstfette befand, zeigte der Innenangriff jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Im weiteren Verlauf wurde die Brandbekämpfung über die Drehleiter von außen fortgeführt. Diese Maßnahme zeigte schnell Wirkung. Das Feuer konnte zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. Zur abschließenden Brandbekämpfung wurden einzelne Dachziegel entfernt, um Glutnester gezielt abzulöschen und den betroffenen Bereich zu kontrollieren. Nach rund 90 Minuten konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

Parallel zum Einsatz im Ortsteil Lohe rückte die Löschgruppe Dehme zu einem umgestürzten Baum im Bereich der BAB 30 aus. Der Grundschutz während des Einsatzes wurde durch die Löschgruppe Rehme sichergestellt.

Im Einsatz befanden sich:

* Feuer- und Rettungswache Bad Oeynhausen * Einsatzführungsdienst * Löschgruppe Lohe * Löschgruppe Oberbecksen * Löschgruppe Rehme * Löschgruppe Werste * ELW-/IuK-Einheit * Rettungsdienst mit 1 RTW * Polizei Insgesamt waren 56 Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie ein RTW und die Polizei vor Ort.

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