Gefahrenabwehr Landkreis Limburg-Weilburg

GefahrenabwehrLM-WEL: Vom Notgepäck bis zum Spezialfahrzeug: Bevölkerungsschutz zum Anfassen

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Limburg (ots)

+++ Landkreis Limburg-Weilburg lädt zum Tag des Bevölkerungsschutzes nach Limburg ein +++

Wie gut sind Sie auf einen Stromausfall, ein Unwetter oder eine kurzfristige Evakuierung vorbereitet? Was gehört in ein Notgepäck und welche Hilfe leistet der Katastrophenschutz im Ernstfall? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 27. Juni 2026, beim bundesweiten Tag des Bevölkerungsschutzes.

Von 10 bis 16 Uhr präsentiert sich der Fachbereich Gefahrenabwehr des Landkreises Limburg-Weilburg mit einem Informations- und Ausstellungsstand im Eingangsbereich der Werkstadt Limburg (Alter Posthof, Eingang vom Bahnhof). Gemeinsam mit zahlreichen Akteuren in ganz Deutschland beteiligt sich der Landkreis an diesem Aktionstag und informiert über die vielfältigen Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes. Ziel ist es, das Bewusstsein für Vorsorge, Selbsthilfe und die Bedeutung eines leistungsfähigen Bevölkerungsschutzes zu stärken.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gefahrenabwehrzentrums stehen den Besucherinnen und Besuchern für persönliche Gespräche zur Verfügung und geben praktische Tipps zur Eigenvorsorge. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen, die im Alltag oft wenig Beachtung finden, in Krisensituationen jedoch von großer Bedeutung sein können. Themen wie Notfallvorsorge, Selbsthilfe und die richtige Vorbereitung auf außergewöhnliche Ereignisse werden anschaulich und praxisnah vermittelt.

Ein besonderes Highlight ist die Präsentation eines beispielhaft zusammengestellten Notgepäcks. Interessierte erfahren, welche Gegenstände bei einer kurzfristigen Evakuierung unverzichtbar sind und warum eine persönliche Vorsorge im Ernstfall wertvolle Zeit und Sicherheit schaffen kann.

Auch Technik- und Einsatzfahrzeugbegeisterte kommen auf ihre Kosten. Bei der Fahrzeugausstellung können verschiedene Fahrzeuge des Katastrophenschutzes aus nächster Nähe besichtigt werden. Gezeigt werden unter anderem der Gerätewagen Logistik Katastrophenschutz der Feuerwehr Elz mit den Wechselmodulen Waldbrand und Evakuierung sowie das Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr Limburg an der Lahn mit dem Abrollbehälter Sturm. Dieser ist in Limburg stationiert und wird nicht nur für Einsätze im Landkreis Limburg-Weilburg, sondern auch für den Rheingau-Taunus-Kreis sowie die Landeshauptstadt Wiesbaden vorgehalten. Fachkundige Einsatzkräfte erläutern die Ausstattung der Fahrzeuge sowie deren Einsatzmöglichkeiten bei Großschadenslagen und Katastrophen. Besucherinnen und Besucher erhalten dabei spannende Einblicke in die Technik und die überregionale Zusammenarbeit im Katastrophenschutz.

Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher gibt es Malaktionen und kindgerechte Informationen rund um Sicherheit, Hilfeleistung und Notfallvorsorge. So wird der Tag des Bevölkerungsschutzes zu einem informativen und abwechslungsreichen Erlebnis für die ganze Familie.

Der Landkreis Limburg-Weilburg lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, vorbeizukommen, Fragen zu stellen und einen Blick hinter die Kulissen des Bevölkerungsschutzes zu werfen. Der Eintritt ist frei.

Tag des Bevölkerungsschutzes

Samstag, 27. Juni 2026

10:00 bis 16:00 Uhr Werkstadt Limburg (Alter Posthof, Eingang vom Bahnhof)

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