Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Medizinischer Notfall in unwegsamem Gelände. Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

Weinheim (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Weinheim zur Unterstützung des Rettungsdienstes gegen 16:45 Uhr in den Bereich des Waldkindergartens nahe der Talstraße in Hohensachsen alarmiert. Grund war ein medizinischer Notfall in einem schwer zugänglichen Waldgebiet.

Da eine Zufahrt des Rettungswagens bis zur Patientin nicht möglich war, wurde die Weinheimer Feuerwehr zur Unterstützung angefordert. Mit einem geländegängigen Kleineinsatzfahrzeug wurde die Patientin aus dem Waldbereich zum Rettungswagen transportiert. Dort erfolgte die Übergabe an den Rettungsdienst, der die weitere medizinische Versorgung übernahm.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt sowie der Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen. Nach der erfolgreichen Übergabe der Patientin an den Rettungsdienst konnte der Einsatz beendet werden.

Während des Einsatzes stellte sich zudem heraus, dass die Zufahrt zum Waldkindergarten stellenweise eingeschränkt war. Neben einem umgestürzten Baum ragte an mehreren Stellen Bewuchs von angrenzenden Grundstücken in den Verkehrsraum hinein. Gerade bei Rettungs- und Feuerwehreinsätzen können solche Einschränkungen die Anfahrt erschweren und wertvolle Zeit kosten.

Die Feuerwehr Weinheim nimmt diesen Einsatz zugleich zum Anlass, alle Grundstückseigentümer darum zu bitten, regelmäßig zu prüfen, ob Hecken, Sträucher oder Äste in öffentliche Wege, Straßen oder Zufahrten hineinragen. Freigehaltene Verkehrswege sind eine wichtige Voraussetzung für die sichere Nutzung durch alle Verkehrsteilnehmer. Davon profitieren Anwohner, Besucher, Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Lieferdienste, Entsorgungsfahrzeuge sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Freie Wege und Zufahrten helfen dabei, dass Unterstützung im Notfall ohne Verzögerung ihr Ziel erreicht.

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