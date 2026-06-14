Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandsicherheitswache mit ungeplantem Sondereinsatz

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Weinheim (ots)

Weinheim. Während eines gut besuchten Weststadtfest stellte die Feuerwehr im Rahmen einer Brandsicherheitswache den vorbeugenden Brandschutz sicher. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort, um im Notfall schnell eingreifen zu können und die Veranstaltung abzusichern.

Zu einem Einsatz der etwas anderen Art kam es im Verlauf des Abends. Ein deutlich alkoholisierter Festbesucher erleichterte sich direkt an der Front des eingesetzten Wechselladerfahrzeugs.

Nach einer kurzen Ansprache durch die Einsatzkräfte verließ die Person die Örtlichkeit. Anschließend musste das Fahrzeug mit einer Kübelspritze gereinigt werden.

Solche Vorfälle binden Einsatzkräfte unnötig und haben bei einer Veranstaltung nichts verloren. Die Feuerwehr ist vor Ort, um für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu sorgen. Leider häufen sich bei Veranstaltungen immer wieder Störungen und respektloses Verhalten gegenüber Einsatzkräften. Dies erschwert die Arbeit der ehrenamtlichen und der hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen und lenkt von ihren eigentlichen Aufgaben ab.

Die Brandsicherheitswache konnte anschließend ohne weitere Besonderheiten fortgesetzt werden. Das Weststadtfest verlief insgesamt friedlich und die Feuerwehr Weinheim stand während der gesamten Veranstaltung für die Sicherheit der Gäste bereit.

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