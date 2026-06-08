Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Tag der offenen Tür bei der Abteilung Stadt der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim

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Weinheim (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt lädt am Sonntag, den 21. Juni 2026, von 10:00 bis 16:00 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür in das Feuerwehrzentrum in der Bensheimer Straße 6 ein. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie mit spannenden Einblicken in die Arbeit der Feuerwehr, moderner Einsatztechnik und zahlreichen Mitmachangeboten.

365 Tage im Jahr stehen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Weinheim für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger bereit. Beim Tag der offenen Tür haben Interessierte die Gelegenheit, die Menschen kennenzulernen, die hinter den Einsätzen stehen, und einen Blick hinter die Kulissen des Feuerwehralltags zu werfen.

Moderne Feuerwehrtechnik hautnah erleben Bei einer umfangreichen Fahrzeugschau präsentieren die Einsatzkräfte ihren modernen Fuhrpark und erläutern die technische Ausstattung, die täglich zum Retten, Löschen, Bergen und Schützen eingesetzt wird. Ergänzt wird die Ausstellung durch besondere Fahrzeuge der Feuerwehr Mannheim sowie der Werkfeuerwehr Freudenberg. Als besonderes Highlight erwartet die Besucher außerdem ein außergewöhnliches Vorführfahrzeug des Feuerwehrfahrzeugherstellers Rosenbauer. Verschiedene Informationsstände informieren über die Arbeit der Feuerwehr, die Ausbildungsmöglichkeiten, den vorbeugenden Brandschutz sowie das ehrenamtliche Engagement in Weinheim.

Spannende Schauübungen

Ein besonderes Highlight sind die Schauübungen der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr. Hier können Besucher live miterleben, wie Feuerwehrleute Einsatzlagen bewältigen und moderne Lösch- und Rettungstechniken anwenden. Die Vorführungen vermitteln einen realistischen Eindruck von den vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr und zeigen eindrucksvoll das Zusammenspiel von Mensch und Technik.

Großes Programm für Kinder und Familien

Auch die jüngsten Besucher kommen voll auf ihre Kosten. Neben einer eigenen Feuerwehrhüpfburg warten zahlreiche Mitmachangebote wie Mal- und Bastelaktionen, Kinderschminken sowie die beliebte Eisenbahn der Weinheimer Blüten auf die kleinen Gäste. Die Jugendfeuerwehr Weinheim bietet zusätzlich Wasserspiele, ihre beliebten Waffeln & Slusheis an. So ist für Spiel, Spaß und Abwechslung über den ganzen Tag gesorgt.

Flohmarkt und große Tombola

Nach dem großen Zuspruch der vergangenen Jahre findet auch in diesem Jahr wieder ein Flohmarkt auf dem Gelände des Feuerwehrzentrums statt. Interessierte Standbetreiber können sich bereits jetzt per E-Mail an flohmarkt@feuerwehr-weinheim.de anmelden. Die Standgebühr beträgt 10 Euro und kommt vollständig der Jugendarbeit der Abteilung Stadt zugute.

Zudem lockt eine große Tombola mit attraktiven Preisen, deren Erlös ebenfalls die Arbeit der Feuerwehr und ihrer Jugend unterstützt.

Kulinarisches Angebot und Café Florian

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt. Neben Grillspezialitäten und vegetarischen Angeboten, erwartet die Gäste eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Im Café Florian in der Fahrzeughalle wird frisch gebrühter Kaffee, sowie zahlreiche selbstgebackene Kuchen und weitere süße Köstlichkeiten angeboten. Die gemütliche Atmosphäre lädt zum Verweilen, Genießen und Austausch mit den Einsatzkräften ein. Auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt wird sich präsentieren und über seine wichtige Unterstützung der Feuerwehrarbeit informieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Veranstaltungsdaten auf einen Blick

Tag der offenen Tür 2026 Sonntag, 21. Juni 2026 10:00 bis 16:00 Uhr

Parkmöglichkeiten stehen auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes sowie vor dem Freudenberg Tor 2 zur Verfügung. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen spannenden Tag voller Informationen, Begegnungen und Feuerwehrerlebnisse.

Adresse:

Feuerwehrzentrum Weinheim Bensheimer Straße 6 69469 Weinheim

Flohmarkt-Anmeldung: flohmarkt@feuerwehr-weinheim.de

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