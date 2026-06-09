Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Rauchentwicklung im Lärchenweg

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr zu einem Brandeinsatz in den Lärchenweg alarmiert. Eine Anruferin hatte Rauch aus dem Obergeschoss eines Wohnhauses bemerkt, einen piependen Rauchwarnmelder wahrgenommen und den Notruf gewählt. Da zunächst von einem Zimmerbrand ausgegangen werden musste und sich nach ersten Meldungen Personen im Gebäude befinden könnten, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Weinheim sowie der Abteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen zur Einsatzstelle geschickt.

Bereits während der Anfahrt rüsteten sich die ersten Atemschutztrupps aus. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Erkundung des Gebäudes eingeleitet. Parallel hierzu erfolgte der Aufbau einer Löschwasserversorgung. Schläuche wurden verlegt und ein Löschangriff vorbereitet, um bei einer Brandausbreitung unmittelbar eingreifen zu können.

Im Rahmen der Erkundung stellte sich heraus, dass die Rauchentwicklung durch angebranntes Kochgut auf einem Herd verursacht wurde. Das betroffene Kochgut wurde ins Freie gebracht und der Herd außer Betrieb genommen. Ein offenes Brandgeschehen lag trotz der festgestellten Rauchentwicklung nicht mehr vor. Ein Bewohner wurde aus dem leicht verrauchten Treppenhaus gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte das betroffene Haus. Hierzu wurde eine Brandnachschau durchgeführt und die Räumlichkeiten mit einem Lüfter belüftet, um den entstandenen Rauch aus dem Gebäude zu entfernen.

Nach Abschluss der Kontrollmaßnahmen und dem Rückbau der Einsatzstelle konnten die eingesetzten Kräfte wieder einrücken.

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