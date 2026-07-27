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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Nachtragsmeldung zum Lkw-Brand auf der A6 - Vollsperrung zwischen Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahnkreuz Landstuhl

A6 Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Bei dem Brand auf der Bundesautobahn 6 zwischen der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahnkreuz Landstuhl geriet ein auf einem Sattelauflieger transportierter Traktor in Brand. Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern derzeit noch an und werden - entgegen der ersten Meldung - voraussichtlich noch bis etwa 20:00 Uhr andauern. Erst im Anschluss kann die Richtungsfahrbahn Mannheim wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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