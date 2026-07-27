Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Lkw-Brand auf der A6 - Vollsperrung zwischen Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahnkreuz Landstuhl

A6 Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Auf der Bundesautobahn 6 ist es am heutigen Nachmittag zwischen der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahnkreuz Landstuhl zu einem Brand der Ladung eines Lastkraftwagens gekommen.

Die A6 wurde aufgrund des Einsatzgeschehens seit 14:00 Uhr durch die Polizei in Zusammenarbeit mit der Autobahnmeisterei in Fahrtrichtung voll gesperrt. Die Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Vollsperrung wird nach derzeitigen Erkenntnissen voraussichtlich bis etwa 17:00 Uhr bestehen bleiben. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Weitere Informationen werden bekannt gegeben, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell