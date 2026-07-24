PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Mit dem Einkaufswagen auf dem Standstreifen unterwegs

POL-PASTKL: Mit dem Einkaufswagen auf dem Standstreifen unterwegs
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

A6, Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2026, wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der mit einem vollgepackten Einkaufswagen auf dem Standstreifen der A6 im Bereich Kaiserslautern unterwegs war.

Der Mann konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen werden. Er gab an, für seinen Weg schlicht die kürzeste Strecke gewählt zu haben. Nach einem verkehrserzieherischen Gespräch zeigte er sich einsichtig und wurde von der Autobahn geleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass Autobahnen ausschließlich dem Kraftfahrzeugverkehr vorbehalten sind. Fußgänger haben dort nichts verloren - unabhängig davon, wie voll der Einkaufswagen ist.

So praktisch ein Einkaufswagen auch sein mag: Für Fahrten auf der Autobahn ist er nicht zugelassen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 10:21

    POL-PASTKL: Raser auf der B10 gestellt - Fahrer noch in der Probezeit

    Pirmasens, B10 (ots) - Die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste überwachten am Montag (13.07.2026)den Verkehr auf der Bundesstraße B10. Das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstete Zivilfahrzeug befand sich gegen 11:40h in Höhe der AS Münchweiler a.d.R. als eine dunkle MB-Limousine mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Pirmasens ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 12:06

    POL-PASTKL: Unfall mit Promille und Kinder auf dem Rücksitz

    Enkenbach-Alsenborn -BAB6 (ots) - Eine stark alkoholisierte Autofahrerin hat am Dienstagabend auf der Autobahn 6 einen Verkehrsunfall verursacht, mit an Bord befanden sich zwei Kinder. Die 43-Jährige Dame war gegen 20:45 Uhr in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs und verlor bei einem Überholvorgang kurz vor dem Parkplatz "Am Tunnel" die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen die Mittelleitplanke. Auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren