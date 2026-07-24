Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Mit dem Einkaufswagen auf dem Standstreifen unterwegs

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A6, Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2026, wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der mit einem vollgepackten Einkaufswagen auf dem Standstreifen der A6 im Bereich Kaiserslautern unterwegs war.

Der Mann konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen werden. Er gab an, für seinen Weg schlicht die kürzeste Strecke gewählt zu haben. Nach einem verkehrserzieherischen Gespräch zeigte er sich einsichtig und wurde von der Autobahn geleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass Autobahnen ausschließlich dem Kraftfahrzeugverkehr vorbehalten sind. Fußgänger haben dort nichts verloren - unabhängig davon, wie voll der Einkaufswagen ist.

So praktisch ein Einkaufswagen auch sein mag: Für Fahrten auf der Autobahn ist er nicht zugelassen.

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