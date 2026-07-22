Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Polizei stoppt verkehrsunsicheren Lkw

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Kaiserslautern (ots)

Ein ungewöhnliches Bild bot sich der Polizei am Dienstagmittag bei der Kontrolle eines Sattelzuggespanns auf der A6. Verkehrsteilnehmer verständigten gegen 13.15 Uhr die Autobahnpolizei wegen eines Lkw, dessen Auflieger beinahe auf dem Boden schleifte.

Die Überprüfung auf dem Parkplatz "Schweinsdell" übernahmen die Einsatzkräfte des Schwerverkehr-Kontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste. Wie die Beamten vor Ort feststellten, war der Rahmen des Aufliegers wegen fortgeschrittenen Rosts gebrochen, sodass der hintere Teil absackte. Mittels Spanngurten und veränderter Einstellung der Luftfederung wollte der 59-jährige Fahrer den Mangel provisorisch beheben, was jedoch nicht gelang. Rund drei Zentimeter trennten den Aufbau nur noch von der Fahrbahnoberfläche.

Da das Gespann in diesem Zustand nicht mehr verkehrssicher war, untersagte die Polizei die Weiterfahrt. Sowohl dem Fahrer, als auch der Halter-Firma drohen jetzt empfindliche Bußgelder. |kle

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