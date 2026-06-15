Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Zeugen einer Unfallflucht gesucht!

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelte die Polizei am Freitagnachmittag in der Weiherstraße. Nach Angaben einer 57-jährigen Halterin eines Dacia Sandero, stand ihr Auto zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr in einer Parklücke am Straßenrand. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, fand die Frau an der Windschutzscheibe befestigt einen Zettel. Darauf stand, dass ein Fahrzeug mit einem Kuseler-Kennzeichen den Dacia gestreift habe. An ihrem Pkw fanden die Polizisten auch eine entsprechende Beschädigung. Wer den Zettel angebracht hat, ist derzeit unbekannt. Auch von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14799 zu melden. Gerade die Angaben des Urhebers des Schriftstücks sind für die Polizeibeamten von besonderer Bedeutung. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell