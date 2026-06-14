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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters

Kusel (ots)

Am Freitag, den 13.06.2026 kam es gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße in Kusel zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Ermittlungen streifte ein silberner VW-Bus mit einer auffällig weiß lackierten Stoßstange und weißen Radkappen beim Einparken einen grauen Opel Astra Kombi. Nach dem Zusammenstoß verließ der oder die Verursacher-/in den Unfallort, ohne Angaben zu der Beteiligung gemacht zu haben. An dem geparkten Opel entstand ein Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 0631 - 369-14499 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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