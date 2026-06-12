Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Transporterfahrer unter Cannabiseinfluss

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 13:55 Uhr wurden bei einem 42-jährigen Transporterfahrer aus dem Kreis Bad Kreuznach bei einer Verkehrskontrolle in der Gutenbrunnenstraße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein mehrere Tage zurückliegender Cannabiskonsum wurde eingeräumt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt.

Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht belegen, muss er mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |ank

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