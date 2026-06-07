Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Vom späten Freitagabend bis Samstagmorgen haben unbekannte Täter mehrere Jalousien an einem Schulgebäude im Mühlackerweg beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes könnten die Beschädigung auch beim Spielen mit einem Ball verursacht worden sein. Der Schaden wird auf rund 1500 geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |klu

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Polizeidirektion Kaiserslautern

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