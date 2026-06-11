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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochvormittag zwischen 8:00 und 10:30 Uhr kam es in der Gymnasiumstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein gegenüber einem Modegeschäft in Queraufstellung geparkter orangefarbener Mitsubishi mit ROK-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem daneben parkenden Fahrzeug beim Ausparken an der hinteren Tür der Beifahrerseite sowie an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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