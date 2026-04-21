Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Versuchter Einbruch in Solarpark

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Niedermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 30.03. bis 20.04.2026 kam es in der Gemarkung Niedermoschel zu einem versuchten Einbruch in den "Oberen Solarpark". Die unbekannten Täter haben ein Drahtzaunelement des Außenzaunes mit erheblichem Kraftaufwand aufgebogen und dabei aus der Verankerung gerissen. Die Tat wurde am Montagvormittag festgestellt. Da auf dem Solarparkgelände keinerlei Veränderungen festgestellt wurden, könnten die Täter bei der Tatausführung gestört worden sein oder es hat sich lediglich um eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl gehandelt.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-13312 an die Kriminalpolizei in Kaiserslautern oder an die Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 erbeten. |ank

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