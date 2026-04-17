Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Frau im Streit verletzt

Verbandsgemeinde Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Nach einem Streit zwischen einem Ehepaar in der Verbandsgemeinde Winnweiler ermittelt die Polizei. Der Mann selbst hatte am Donnerstagabend die Polizei verständigt und am Telefon angegeben, dass er seine Frau verletzt habe.

Die 35-Jährige konnte wenig später bei einer Nachbarin ausfindig gemacht werden. Sie war stark alkoholisiert und wies unter anderem blutende Verletzungen an der Schulter auf. Der Rettungsdienst versorgte die Frau vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus.

Bei einer ersten Befragung berichtete das Paar übereinstimmend von Streitigkeiten, in deren Verlauf auch ein Küchenmesser eingesetzt worden sei. Hinsichtlich der genauen Abläufe machten die beiden Beteiligten jedoch widersprüchliche Angaben. Der Ehemann wurde vorläufig festgenommen. |cri

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