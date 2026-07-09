Feuerwehr Greven

FW-Greven: Landwirtschaftliches Fahrzeug in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Greven (ots)

Die Feuerwehr Greven wurde am Donnerstag, 09.07.2026, um 09:20 Uhr mit dem Stichwort "Fahrzeugbrand" zur Ostbevener Straße gerufen. Schon auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine enorme Rauchentwicklung wahrnehmen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Trecker in Vollbrand, die Flammen drohten auf die Vegetation überzugreifen. "Es wurde unverzüglich eine Brandbekämpfung mit zwei Trupps unter schweren Atemschutz eingeleitet" so Einsatzleiter Niklas Gohmann. Während der Löschmaßnahmen gab es mehrere Explosionen, welche auf das Platzen der Reifen zurückzuführen waren. Durch den zügigen Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert und der brennende Trecker abgelöscht werden.

Die Feuerwehr war mit 9 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war gegen 11:30 Uhr beendet.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Original-Content von: Feuerwehr Greven, übermittelt durch news aktuell