Feuerwehren im Landkreis Esslingen

FW LK Esslingen: Geschicklichkeitsfahren der Feuerwehren im Landkreis Esslingen erfolgreich in Aichtal durchgeführt.

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Esslingen (ots)

Rund 60 Maschinisten stellten ihr Können unter Beweis - anspruchsvoller Parcours und theoretische Prüfung erfolgreich absolviert. Am Samstag, 18. April 2026, fand in Aichtal die Geschicklichkeitsprüfung für Maschinisten der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Esslingen statt. Veranstaltet wurde die Prüfung vom Landratsamt Esslingen, die Ausrichtung übernahm die Freiwillige Feuerwehr Aichtal. Insgesamt nahmen rund 60 Feuerwehrangehörige aus 18 Wehren des Landkreises teil. Ziel der Veranstaltung war es, die Fähigkeiten der Maschinisten im sicheren und präzisen Umgang mit Löschfahrzeugen unter Beweis zu stellen. Die Prüfung setzte sich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammen. Zu Beginn absolvierten die Teilnehmer eine schriftliche Prüfung mit einer Dauer von maximal 30 Minuten. Inhaltlich orientierten sich die Fragen an den Themen der Führerscheinklasse C sowie am Lehrstoff "Maschinist für Löschfahrzeuge". Im praktischen Teil galt es, einen anspruchsvollen Parcours mit insgesamt 13 Aufgaben mit einem Löschfahrzeug möglichst fehlerfrei und innerhalb einer vorgegebenen Zeit von maximal sechs Minuten zu durchfahren. Bewertet wurden sowohl die Fahrtechnik als auch die Einhaltung der Abläufe. Als bestanden galt die Prüfung, wenn nicht mehr als 30 Fehlerpunkte erreicht und die Höchstzeit eingehalten wurde. Kreisbrandmeister Guido Kenner war ebenfalls vor Ort und verschaffte sich einen Eindruck von den Leistungen der Teilnehmer. "Es freut uns sehr, dass nach einigen Jahren wieder ein Geschicklichkeitsfahren in unserem Landkreis stattfinden konnte", betont Carsten Zander, Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Esslingen. "Wir freuen uns als Feuerwehr Aichtal, das Geschicklichkeitsfahren für Maschinisten im Landkreis Esslingen ausrichten zu dürfen. Besonders möchten wir der Firma ALDI danken, auf deren Firmengelände wir dies veranstalten dürfen", ergänzte Corvin Steindl, Kommandant der Feuerwehr Aichtal. Ein Großteil der Teilnehmer konnte die Geschicklichkeitsprüfung erfolgreich absolvieren und damit seine Qualifikation als Maschinist unter Beweis stellen. Die Geschicklichkeitsprüfung stellt einen wichtigen Baustein in der Ausbildung der Maschinisten dar und trägt wesentlich zur Sicherheit und Qualität im Einsatzdienst der Feuerwehren bei.

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