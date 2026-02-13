Feuerwehren im Landkreis Esslingen

FW LK Esslingen: Gefahrgutaustritt bei Unternehmen in Deizisau

Esslingen (ots)

Am späten Abend des 12. Februar 2026 gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr Deizisau zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem ortsansässigen Unternehmen alarmiert.

Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass es in einem Verladebereich aus ungeklärter Ursache zum Austritt von Natronlauge gekommen war. Aufgrund der Lage und der Menge des ausgetretenen Stoffes wurde daraufhin der Gefahrgutzug der Feuerwehr Esslingen an die Einsatzstelle hinzualarmiert.

Das ausgetretene Medium wurde durch die Spezialkräfte aufgefangen und in geeignete Behältnisse umgepumpt. Weitere Maßnahmen zur Sicherung des betroffenen Bereiches wurden eingeleitet.

Aufgrund der ausgetretenen Menge von ca. 11.000 Liter zog sich der Einsatz bis in die Morgenstunden hin.

Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Deizisau und Esslingen mit ca. 14 Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften aus Haupt- und Ehrenamt. Ebenfalls vor Ort waren der diensthabende Kreisbrandmeister Rudlof sowie Vertreter der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Esslingen.

Original-Content von: Feuerwehren im Landkreis Esslingen, übermittelt durch news aktuell