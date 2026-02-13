PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehren im Landkreis Esslingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehren im Landkreis Esslingen

FW LK Esslingen: Gefahrgutaustritt bei Unternehmen in Deizisau

Esslingen (ots)

Am späten Abend des 12. Februar 2026 gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr Deizisau zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem ortsansässigen Unternehmen alarmiert.

Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass es in einem Verladebereich aus ungeklärter Ursache zum Austritt von Natronlauge gekommen war. Aufgrund der Lage und der Menge des ausgetretenen Stoffes wurde daraufhin der Gefahrgutzug der Feuerwehr Esslingen an die Einsatzstelle hinzualarmiert.

Das ausgetretene Medium wurde durch die Spezialkräfte aufgefangen und in geeignete Behältnisse umgepumpt. Weitere Maßnahmen zur Sicherung des betroffenen Bereiches wurden eingeleitet.

Aufgrund der ausgetretenen Menge von ca. 11.000 Liter zog sich der Einsatz bis in die Morgenstunden hin.

Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Deizisau und Esslingen mit ca. 14 Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften aus Haupt- und Ehrenamt. Ebenfalls vor Ort waren der diensthabende Kreisbrandmeister Rudlof sowie Vertreter der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Esslingen.

Rückfragen bitte an:

Fachberater Öffentlichkeitsarbeit der
Feuerwehren des Landkreises Esslingen
Landratsamt Esslingen
Amt 43 - Katastrophenschutz und Feuerlöschwesen
Telefon: 0171 77 30 295
Pressesprecher-Feuerwehr@ils-es.de

Original-Content von: Feuerwehren im Landkreis Esslingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehren im Landkreis Esslingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehren im Landkreis Esslingen
Weitere Meldungen: Feuerwehren im Landkreis Esslingen
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 10:32

    FW LK Esslingen: Einsatzreiche Nacht für die Feuerwehren im Kreis Esslingen

    Esslingen (ots) - Viel zu tun gab es für die überwiegende ehrenamtlich agierenden Feuerwehren im Landkreis Esslingen in der Silvesternacht. Neben zahlreichen Mülleimern und brennenden Feuerwerksbatterien, was dieses Jahr die Hauptanzahl der Einsätze ausmachte, galt es Gelbe Säcke und Unrat sowie Hecken, Kartonagen, Bäume und Balkone aber auch eine in Brand ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 20:42

    FW LK Esslingen: Brandeinsatz Kleintierzüchterheim mit Gastronomiebetrieb in Altenriet

    Esslingen (ots) - Alarmierung 15.21 Uhr Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus Altenriet konnte eine Verrauchung und Flammenschein aus dem Bereich der Küche des Gastronomiebetriebes festgestellt werden. Nachdem klar war, dass alle Personen das Gebäude verlassen hatten, wurde ein umfangreicher Löschangriff in den Bereich der Küche eingeleitet. Einsatzkräfte ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 22:17

    FW LK Esslingen: Brandereignis nach Verpuffung - Keine Verletzten

    Esslingen (ots) - Am Dienstagabend, den 16. Dezember 2025, wurde die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen um 19:08 Uhr durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage zu einem Einsatz im Ortsteil Stetten alarmiert. Nach der Bestätigung eines Brandereignisses wurde die Alarmstufe bereits um 19:16 Uhr erhöht. Bei der ersten Erkundung stellten die Einsatzkräfte eine Verpuffung in einer Lackierhalle fest. Die Einsatzlage war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren