Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Feuerlöscher richtig eingesetzt und größeren Schaden verhindert

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Leichlingen (ots)

Zum Bechhauser Weg wurden am gestrigen Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr alle 4 Leichlinger Löschzüge alarmiert. An einem Wohn- und Ärztehaus kam es zu einem PKW-Brand. Da der PKW direkt am Gebäude geparkt war und somit eine unmittelbare Gefahr für das Gebäude bestand, löste die Leitstelle Alarm für alle Löschzüge mit dem Stichwort "Feuer Gebäude" aus. Der schnell ersteintreffende Löschzug Witzhelden konnte zumindest die Lage des brennenden PKW bestätigen. Durch den beherzten und richtigen Einsatz eines Feuerlöscher konnten Passanten einen größeren Schaden am PKW und vorallem am Gebäude verhindern. Der Brand blieb auf den Motorraum des Fahrzeugs beschränkt.

Die Kräfte des Löschzuges Witzhelden führten Nachlöscharbeiten mit einem D-Rohr durch und kontrollierten den Bereich mit der Wärmebildkamera. Verletzt wurde niemand.

Die Löschzug 1, 2 & 3 konnten den Einsatz frühzeitig abbrechen. Der Einsatz wurde nach gut einer Stunde beendet.

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