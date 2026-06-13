Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Zwei Einsätze in kurzer Zeit

Leichlingen (ots)

Innerhalb kurzer Zeit wurden die Einsatzkräfte der Löschzüge Stadtmitte und Oberschmitte zu zwei Einsätzen größeren Umfangs alarmiert.

Aufmerksame Passanten bemerkten gegen 11:11 Uhr ein gekentertes Kanu auf der Wupper, aufgrund dessen musste zunächst davon ausgegangen werden, dass eine oder mehrere Personen gekentert und in Not geraten waren. Die Kreisleitstelle entsandte sofort die beiden Löschzüge zusammen mit dem Rettungsdienst zur Leichlinger Innenstadt. Glücklicherweise wurden jedoch keine Personen verletzt. Das Kanu war einer Gruppe von Kanufahrer abhanden gekommen.

Bereits um 12:07 Uhr folgte der nächste Einsatz. Am Blütenbad kam es im Technikraum zu einer Undichtigkeit an der Chlorgasanlage. Alle Sicherheitseinrichtungen der Anlage hatten daraufhin ordnungsgemäß ausgelöst und durch den Wassernebel wurden die Chlorgase innerhalb des Raumes niedergeschlagen. Durch die Feuerwehr konnte die Undichtigkeit schnell behoben werden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Badegäste oder die Bevölkerung. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach gut 1,5 Stunden beendet werden.

Eingesetzte Kräfte:

Löschzug 1 Stadtmitte Löschzug 2 Oberschmitte A-Dienst Rettungsdienst der Rettungswache Leichlingen Rettungsdienst der Rettungswache Burscheid Polizei

Original-Content von: Feuerwehr Leichlingen, übermittelt durch news aktuell