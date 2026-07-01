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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Suche nach vermisstem 13-Jährigen

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Suche nach vermisstem 13-Jährigen
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Gießen (ots)

Marburg:

Seit Dienstag, 30.06.2026, gg. 19:00 Uhr wird der 13-jährige Leon-Joel CONRAD aus einer Wohngruppe in Marburg vermisst. Leon-Joel kann wie folgt beschrieben werden: ca. 160 cm groß, schlank, dunkelblonde Haare. Zum Zeitpunk seines Verschwindens war er mit einer kurzen Hose, einem T-Shirt und einer Kappe bekleidet (näheres dazu nicht bekannt). Die Polizei fragt: Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenhalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg (Tel. 06421/406-0).

Ein Foto des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche ist beigefügt.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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