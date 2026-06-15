POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - BAB 8, Fahrtrichtung München, AS Augsburg-West - Am Samstag (13.06.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 8. Der Unfallverursacher stand hierbei unter dem Einfluss von Alkohol. Gegen 01.00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger in seinem Pkw die Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen. Aufgrund seiner Alkoholisierung erkannte er einen vorausfahrenden Pkw ...

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