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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisste 13-Jährige aus Gießen

POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisste 13-Jährige aus Gießen
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Gießen (ots)

Gießen: Seit Mittwoch, 03.06.2026, 18 Uhr, wird die 13-jährige Alysha Jemal aus Gießen vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich der Gießener Innenstadt gesehen. Alysha ist ca. 160 groß, hat eine schlanke Figur, hellbraune Haus, lange braune Haare, welche sie im Rasta-Look trägt, sowie eine Zahnspange. Zuletzt bekleidet war sie einer braun-beigen Strickjacke und einer schwarzen Jogginghose. Weiterhin führt sie einen schwarzen Nike-Rucksack mit. Wer hat Alysha seit dem Abend des 3. Juni gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd (Tel: 0641/7006-3555) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. 

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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  • 04.06.2026 – 06:50

    POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisste 13-Jährige wieder da

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