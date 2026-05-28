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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: Suche nach vermisstem 88-Jährigen

POL-GI: LK Gießen: Suche nach vermisstem 88-Jährigen
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Gießen (ots)

Staufenberg: Seit Donnerstag, 28.05.2026, gg. 18.30 Uhr wird der 88-jährige Herr Manfred KOHLER aus einem Altenheim in Staufenberg vermisst. Herr Kohler ist ca. 183 cm groß, von korpulenter Gestalt, trägt eine bräunliche Jacke oder Pulli. Der Vermisste hat einen Dauerkatheter, welchen er in einer Tüte mit sich führt. Herr Kohler ist vermutlich nicht orientiert und benötigt medizinische Hilfe. Wer hat Herrn Kohler seit seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord (Tel. 0641/7006-3755) oder jede andere Polizeidienststelle. Ein Foto des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich in der Anlage.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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