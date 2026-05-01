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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch

Weidenthal (ots)

Am 30.04.2026 zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Hierzu versuchten sie die Türen des Wintergartens aufzuhebeln, woran sie jedoch scheiterten und von ihrem Vorhaben abließen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Sebastian Katzenberger

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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