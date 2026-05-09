Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 13-Jähriger Ensar Dobra aus Laubach von seiner Wohnadresse vermisst

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Gießen (ots)

Seit Freitag, 08. Mai 2026 gegen 12.00 Uhr wird der 13-Jährige Ensar Dobra aus seiner Wohngruppe in Laubach vermisst. E. Dobra 150 cm groß, schlank und hat dunkelbraune kurze Haare. Bekleidet ist er vermutlich mit einer dunklen Jacke, einer dunklen "Baggy" Hose und Sneakers. Wer hat Ensar Dobra gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Tel.: 06401-91430 oder jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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