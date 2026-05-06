Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 11-Jährige aus Marburg

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Gießen (ots)

Marburg: Seit Mittwoch, 06.05.2026, gegen 18:30 Uhr, wird die 11-jährige Maryama Abdirahman Hassan vermisst. Sie verließ ihre Wohneinrichtung in Marburg-Dagobertshausen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Maryama ist 150 cm groß, People of Colour, sehr schlank und trägt ihre dunkelroten/schwarzen lockigen Haare schulterlang. Zur Bekleidung oder mitgeführten Gegenständen ist nichts näheres bekannt. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Maryama machen? Wer hat sie seit dem 06.05.2026, 18:30 Uhr, gesehen? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg (06421-4060) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

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