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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 11-Jährige aus Marburg

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 11-Jährige aus Marburg
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Gießen (ots)

Marburg: Seit Mittwoch, 06.05.2026, gegen 18:30 Uhr, wird die 11-jährige Maryama Abdirahman Hassan vermisst. Sie verließ ihre Wohneinrichtung in Marburg-Dagobertshausen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Maryama ist 150 cm groß, People of Colour, sehr schlank und trägt ihre dunkelroten/schwarzen lockigen Haare schulterlang. Zur Bekleidung oder mitgeführten Gegenständen ist nichts näheres bekannt. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Maryama machen? Wer hat sie seit dem 06.05.2026, 18:30 Uhr, gesehen? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg (06421-4060) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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