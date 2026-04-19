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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 13-Jähriger Ensar Dobra aus Laubach vermisst

POL-GI: Landkreis Gießen: 13-Jähriger Ensar Dobra aus Laubach vermisst
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Gießen (ots)

Seit Samstag, 18. April 2026 gegen 22.00 Uhr wird der 13-Jährige Ensar Dobra von seiner Wohnadresse in Laubach vermisst. E. Dobra ist ca. 150 cm groß, schlank und trägt kurze, braune Haare. Bekleidet ist er mit einer blauen Jacke, einem blauen Kapuzenpullover, Jeans und schwarze Schuhen. Wer hat Ensar Dobra gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Te.: 06401/91430 oder an jede andere Polizeidienststelle.

   C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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