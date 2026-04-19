Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 13-Jährige Anastasia Renina aus Friedberg von ihrer Wohnadresse vermisst

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Gießen (ots)

Seit Samstag, 18.04.2026 gg. 23.00 Uhr wird die 13-Jährige Anastasia Renina von ihrer Wohnadresse vermisst. A. Renina ist ca. 170cm groß, schlank und hat lange, dunkle Haare. Bekleidet ist sei mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hosen und schwarzen Schuhen. Weiterhin führt sie eine schwarze Tasche mit sich. Im Gesicht trägt sie mehrere Piercings. Das scheinbare Alter wird auf 15-16 Jahre geschätzt. Vermutlich hält sie sich im Innenstadtbereich von Frankfurt am Main auf. Wer hat Anastasia Renina gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen ?

Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter der Tel.:06031/6010 oder an jede andere Polizeidienststelle.

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