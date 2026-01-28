Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: 11-Jähriger Tom R. aus Biedenkopf erneut vermisst

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Seit Mittwoch, 28. Januar 2026 gg. 16.00 Uhr, wird der 11-Jährige Tom R. aus einer Kinderwohngruppe in Biedenkopf erneut vermisst. Tom R. ist ca. 160 cm groß, schlank und hat dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jacke, grauen Jogginghosen und er führt eine schwarze Tasche mit sich. Tom R. ist oftmals mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Hessen unterwegs und könnte sich im Raum Frankfurt am Main aufhalten. Wer hat Tom R. gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter der Tel.: 06461-92950 oder an jede andere Polizeidienststelle.

J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell