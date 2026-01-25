Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg: 13- Jährige Neele M. aus Marburg vermisst

Gießen (ots)

Seit Samstag, 24.01.2026 gg. 17.00 Uhr wird die 13-Jährige Neele M. von ihrer Wohngruppe in Marburg vermisst. Neele M. ist ca. 160 cm, hat eine kräftige Statur, trägt dunkelbraune, lange Haare und eine Brille. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jacke, einem orangefarbenen Pullover, schwarzen Hosen und blauen Nike-Schuhen. Wer hat Neele M. gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen ? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter der Tel.: 06421-4060 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

