Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Gießen: 16-Jährige aus Biebertal-Rodheim Bieber vermisst
Gießen (ots)
Seit Mittwoch, 10.12.2025, gg. 22.40 Uhr, wird die 16-jährige Angelina Kristin Jäckel aus Biebertal von ihrer Wohnanschrift vermisst.
A. K. Jäckel wird beschrieben als 165 cm groß, normale Figur und dunkelbraune, lange Haare. Sie ist wie folgt bekleidet: schwarze Kleidung (Schlaghose, Kapuzenpullover, Turnschuhe).
Wert hat A. K. Jäckel nach ihrem Verschwinden gesehen und/oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?
Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Tel. 0641/7006-3755 oder an jede andere Polizeidienststelle.
Ein Lichtbild der Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche ist angefügt.
J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell