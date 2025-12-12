Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 16-Jährige aus Biebertal-Rodheim Bieber vermisst

Gießen

Seit Mittwoch, 10.12.2025, gg. 22.40 Uhr, wird die 16-jährige Angelina Kristin Jäckel aus Biebertal von ihrer Wohnanschrift vermisst.

A. K. Jäckel wird beschrieben als 165 cm groß, normale Figur und dunkelbraune, lange Haare. Sie ist wie folgt bekleidet: schwarze Kleidung (Schlaghose, Kapuzenpullover, Turnschuhe).

Wert hat A. K. Jäckel nach ihrem Verschwinden gesehen und/oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Tel. 0641/7006-3755 oder an jede andere Polizeidienststelle.

