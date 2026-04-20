Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Feuer im Nürnberger Südwesten

Nürnberg (ots)

Ein Wohnungsbrand im Nürnberger Südwesten sorgte in den frühen Abendstunden für ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie für Verkehrs- und Geruchsbehinderungen am Südwestring.

Um 17:40 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Nürnberg den Löschzug der zuständigen Feuerwache 1 und die diensthabende Einsatzleiterin vom Inspektionsdienst in die Lochnerstraße zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte dicken schwarzen Rauch über einem Mehrfamilienwohnhaus mit zahlreichen Wohnungen erkennen, woraufhin ein weiterer Löschzug zur Einsatzstelle beordert wurde. Beim Eintreffen bestätigte sich der Verdacht dann vollständig: Im fünften Obergeschoss stand eine Wohnung in Vollbrand, wobei Flammen auf beiden Seiten des Gebäudes herausschlugen. Eine Person, die sich in der Brandwohnung aufhielt, wurde durch einen Nachbarn gerettet, der auch weitere Hausbewohner warnte und die Feuerwehr alarmierte. Da die durchgebrannte Wohnungstür nicht direkt in den Treppenraum, sondern auf einen Laubengang führte, blieb der Treppenraum rauchfrei und alle Bewohner konnten das Haus ungehindert verlassen. Zwei Trupps begannen über den Treppenraum sofort mit der Brandbekämpfung, während die Drehleiter auf der Gebäuderückseite mit einem Löschrohr aus dem Leiterkorb ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Balkons weitestgehend verhinderte. Die weiteren Kräfte verstärkten beide Einsatzabschnitte. Aufgrund der immensen Energie des Brandes musste zur effektiven Brandbekämpfung relativ viel Löschwasser eingesetzt werden. Daher wurde das Gebäude nach dem Einsatz von der N-Ergie freigeschaltet. Die Bewohner werden bis auf weiteres von Sanitätseinheiten der Nürberger Hilfsorganisationen betreut.

Die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren rund 40 Einsatzbeamte der Feuerwachen 1, 2, 3 und 4 sowie rund 50 Einsatzkräfte des Rettungs- und Sanitätsdienstes, mehrere Streifen der Polizei, die Kriminalpolizei und der Störungsnotdienst der N-Ergie.[AGB/TS]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell